28 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Володимира; до кого бігтимемо взимку, навіщо ховаються мурашки і уникаємо сумнівних утіх.

Церква нині вшановує пам’ять святого рівноапостольного князя Київського Володимира, у святому хрещенні Василія. Володимир був позашлюбним сином київського князя Святослава Ігоревича та Малуші – ключниці матері Святослава княгині Ольги. Відомо, що князь був багато разів одружений, згідно з «Повістю временних літ» мав 12 синів і 9 доньок. Київський престол він здобув у результаті боротьби зі старшим братом Ярополком, якого, за наказом Володимира, вбили два варяги, що були у нього на службі. У роки князювання Володимира Святославовича в основних рисах завершилося об’єднання Давньоруської держави. Але найважливішою була здійснена ним релігійна реформа. У 988 році князь сам прийняв нову віру, а потім хрестив Київ і оголосив християнство державною релігією.

У липні сонце йде на зиму, а літо на спеку; Літо пролежиш – взимку до сусідів побіжиш; Мурашки ховаються в гнізда – на грозу або сильний дощ.

Іменини сьогодні у Василя та Володимира.

8-9 місячний день. Місяць у Скорпіоні. Символ дня – чорний кажан. Енергетика доби негативно впливає не людей. Можливі обмани, сумнівні пропозиції та втіхи, які закінчуються зовсім невтішно. Їжа повинна бути проста й легка. Виключіть із раціону тістечка й солодкі ненатуральні напої. Спиртне цього дня теж категорично протипоказане. Ви маєте бути втіленням стриманості, наче британська королева, хоча багато хто й намагатиметься вивести вас зі стану душевної рівноваги.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1923 році: +9,4; а найтеплішим у 1945 - +34,6.