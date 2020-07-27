27 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні Акіли; кого годує літній день, співаємо «осанну» печерицям і що приготував нам Скорпіон.

Нині святого Акіли, Апостола з числа 70-ти (так називають безпосередніх учнів Дванадцяти апостолів). За народним календарем, цього дня ніяких обрядовій не передбачалося. В Україні тривали жнива – кожна хвилина була важлива, адже «літній день рік годує».

Наприкінці липня, після гроз і дощів, починали рости гриби. Одними з перших були печериці, які можна було знайти як на узліссі, так і на луках. Польові печериці мають товстом’ясисту шапку діаметром до 20 см. В українській кухні їх і варили, і смажили, і, навіть, засолювали та сушили.

Цікаво, що печериці, як корисний делікатес, відомі людству з давніх давен. Ще у Стародавньому Римі їх вирощували на грядках як звичайнісінькі овочі. В середні віки було зроблено відкриття, що ці гриби чудово обходяться без сонячного світла і їх плантації перекочували в підвали та підземелля французьких монастирів. З середини XVII ст. печериці вже вирощувати по всій Європі. Нині цей процес набув промислового розмаху, і ми шукаємо печериці не у лісі, чи на луках, а на полицях супермаркетів.

Іменинники – Федір, Петро, Степан, Іларіон.

7-8 місячні дні, Місяць росте, повнішає, він у Скорпіоні. День сприятливий для голодування, очищення організму. Не варто їсти м’ясо, вживати алкоголь. Все, що раніше не вдалося вирішити, може повстати з новою силою, до того ж, несподівано з нового боку. Можливі несподівані конфлікти (на рівному місці) і надзвичайні ситуації. Ліпше працювати індивідуально, колективна робота не буде надто плідною. Знаходьте нові креативні вирішення і підходи до старих проєктів, вирішуйте дрібні фінансові справи.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1898 році: +7,8; а найтеплішим у 1909 - +37,1.