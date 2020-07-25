Одноразова, «скляна» чи маленька чорна: Селебріті в масках

Аксесуар, покликаний захистити нас від Ковіду, все більше стає елементом стилю

Ще рік тому ми собі не могли уявити, що не зможемо вийти на вулицю з «голим» обличчям. Нові реалії життя диктують нову моду – хтось носить традиційні одноразові маски, а хтось креативить й урізноманітнює свої маски кольорами або принтами.

Значну роль у пропагуванні маскового режиму, як одного із заходів особистої безпеки в умовах пандемії COVID-19, особливо серед молоді, відіграє позиція світових і українських селебрітіс.

Світові зірки охоче включилися в кампанію під хештегом wearadamnmask (одягни ту кляту маску) і вже не перший місяць хизуються своїми фото із дизайнерськими масками у соціальних мережах.

Цьогорічна абсолютна тріумфаторка премії Греммі Біллі Айліш, за інформацією Fox News, віддає перевагу «скляним» маскам від студії скляної мозаїки Гаррі Голдштейна.

А ось Голлівудська зірка Дженніфер Еністон, відома прибічниця мінімалістичного стилю, уподобала маленьку чорну маску, розроблену дизайнерами компанії Wolford.

Кортні Кардашьян до вподоби льняна маска лілового кольору від платформи Wolf & Badger, що спеціалізується на незалежних брендах.

Акторки Різ Візерспун та Керрі Вашингтон, що блискуче зіграли антагоністок в одному з головних серіалів цієї весни під платформи Hulu – «Всюди жевріють пожежі», підтвердили різність смаків й у реальному житті: Вашингтон обрала для себе недорогу маску з леопардовим принтом від британського модного рітейлера Bohoo, а ось Візерспун зупинилась на масці у червону клітинку від Implexity Designs, про що можна дізнатись на Redbubble.com.

Найпопулярніша японська модель Кодзуе Акімото шаленіє від французької дизайнерки Марін Серр, тож хизувалась у Парижі її маскою у червоно-чорних кольорах.

Фото: Getty Images

А ось дизайнерка Даніель Баскін вигадала сервіс, який друкує на масці фото її володаря такої якості, що з її допомогою можна розблокувати Iphone, що підтримує Face ID.

Не так давно навіть Дональд Трамп уперше з початку пандемії з’явився у чорній масці на публіці, заявивши з іронією у коментарі для Fox Business Network, що подобається сам собі у такому вигляді, адже нагадує собі Самотнього Рейнджера, героя, що носив маску та боровся з негідниками на Дикому Заході.

Фото: DPA/PA Images

А що ж по цей бік Атлантики? А тут улюблениця англійців вишукана герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон обожнює квіткові принти, тож, як повідомляє Hellomagazine.com, один з її улюблених дизайнерів Прабал Гурунг розробив спеціально для дружини принца Вільяма маски з квітковими принтами.

Італійський бренд Prada ще весною запустив виробництво захисних масок та спецодягу для лікарів італійського регіону Тоскана.

В Україні схожу благодійну ініціативу створив відомий дизайнер Андре Тан. Компания ANDRE TAN шила багаторазові захисні маски, гроші від продажу яких були перераховані до п’яти київських лікарень, які першими приймали людей з COVID-19.

Також на початку березня дизайнерка Світлана Бевза («BEVZA») почала шити захисні костюми, оголосила про це у соцмережах і попросила колег приєднатися до ініціативи. До неї долучилися: бренд FROLOV (який запустив виробництво захисного одягу для медпрацівників), а також дизайнерки Катя Сільченко (Thе Coat), Христина Бобкова (Bobkova), Наталія Лозинська (Ladna Studio), Тетяна Чумак (Tago), Анастасія Рябоконь і Олеся Кононова (Lake).

А у квітні маски від українського бренду Juliya Kros увійшли до світового рейтингу найкреативніших масок від Forbes.

Українські зірки, хоч і не хизуються «скляними» масками, але й у традиційних виглядають дуже гарно та заохочують не порушувати масковий режим.

Так, співачка Марія Бурмака – прекрасна у рожевому кольорі, а її подруга телеведуча Лариса Губіна – у одноразовій масці білого кольору.

Також колір фуксії пасує співачці Надії Дорофеєвій.

Валерій Харчишин (який з початку пандемії мав підозру на коронавірус, що, на щастя, не підтвердилася) натхненний і творчий навіть у лікарняній обстановці.

Лідер гурту «Без обмежень» Сергій Танчинець – у масці з патріотичним принтом.

Українські актриси театру і кіно Ірма Вітовська та Римма Зюбіна дружньо заохочують дотримуватися маскового режиму своїми теплими родинними фото на сторінках соціальних мереж.

Ірма Вітовська-Ванца та Віталій Ванца

Римма Зюбіна з сином Даниїлом

Українські письменники Андрій Кокотюха та Світлана Поваляєва з’являються на публічних заходах в одноразових масках і з гарним настроєм.

А от стиль Самотнього рейнджера (тобто чорний колір) частенько обирають для себе кулінарний експерт Євген Клопотенко, лідер гурту «Скай» Олег Собчук, шоумен та громадський діяч Сергій Притула.

З огляду на те, що карантин в Україні продовжено до 31 серпня, нам доведеться ще деякий час носити на собі цей несподіваний атрибут сучасної моди, тож дотримуйтеся соціальної дистанції та носіть маски. Не важливо які – з квітковим принтом, одноразові чи з провокуючим написом – вони обов’язково захистять вас. Бережіть себе і своїх близьких!

Любов Базів. Київ

Фото з соціальних мереж Facebook та Instagram

Перше фото: Getty Images