24 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні рівноапостольної Ольги; кого любить коса, кого ціп і від чого нині варто утриматися.

Сьогодні згадуємо рівноапостольну Ольгу, у святому хрещенні Олену, княгиню Київську, бабцю Володимира Великого, хрестителя Русі. Ольга була, безумовно, постаттю визначною: їй, жінці, в ті далекі часи вдалося те, що не вдавалося багатьом чоловікам – тривалий час залишатися при владі й померти власною смертю в пристойному віці. Секрет такої політичної успішності крився не тільки в сприятливих обставинах, але й у досить сильному характері цієї жінки, яка не боялася робити сміливі самостійні публічні вчинки. Добрі чи погані – то вже інше питання. Літописи називають її хитрою, а сучасні дослідники – мудрою і далекоглядною правителькою.Православна церква ще у домонгольські часи долучила Ольгу до сонму святих (хоча офіційна канонізація навряд чи відбулася).

«Коса любить хитрого, а ціп дурного»; «Ціп і коса – то чортова душа»; «Хто влітку не ледарює, той взимку біди не чує».

З іменинами вітайте Ольгу.

Місяць, який продовжує перебувати в Діві, росте, нині 5-ий місячний день. Символ дня – Єдиноріг – міфічна істота, втілення шляхетності та доброчесності. Сьогодні все у всіх удасться, якщо бути наполегливими й активними. Відстоюйте до останнього власні принципи, боріться, будьте емоційно відкритими і щирими. Їжте-пийте, на здоров’я, все що заманеться, але знайте міру. Не рекомендується фарбувати волосся, робити маски для обличчя, чистку шкіри; утримайтеся від манікюру, адже цього дня вразливою стає шкіра. А ще цього дня добре віддавати борги. Існує вірогідність, що вже ніколи більше не позичатимете.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1906: +9,4, а найтеплішим у 1910, 1960 – +34,0.