21 липня: народний календар і астровісник

Нині святого Прокопа; чому в цей день заборонялося працювати і прощаймося з клопотами.

Сьогодні великомученика Прокопія. Саме на святого Прокопа колись розпочиналося масове збирання зернових. У цей день кожен господар намагався нажати бодай один сніп. Про це засвідчують численні прислів’я і приказки: «На Прокопа приготуй плечі для снопа» або «На Прокопа має бути в полі копа». Було бажаним, щоб зажинки збігалися з повним місяцем і так званими «легкими», тобто жіночими днями – середою, п’ятницею чи суботою.

На Поліссі Прокопію служили молебень – щоб не було негоди. Не працювали в ні в полі, ні в лісі, щоб не викликати буревій, град, вихор, пожежу, блискавку. Іноді його називали «градовим днем». Існувало повір’я, що хто працює в цей день – обвариться. Заборонялося працювати жінкам, у котрих одне за одним помирали діти. Білоруси казали: «Пракоп бок прыпек». А ще цього дня українці до сходу сонця збирали кріп і мили ним голову, щоби вона не боліла. Також у цій воді купали хворих на енурез дітей – цей звичай був поширений на Харківщині. Прокопа вшановували не тільки українці, але й представники інших слов’янських народів. Приміром у Сербії Прокопа вважали своїм покровителем шахтарі. У Чехії вбачали у святому Прокопі того, хто за допомогою чортів прорив скелі.

Іменинники сьогодні Прокоп, Олександр, Федір.

1-2 місячні дні, Місяць у Левові. Дуже позитивні і сприятливі дні. Небо знову відкрите, космічні канали – наче високовольтні лінії. Символ першого місячного дня – Лампада. Сьогодні треба відкинути всю суєту й сконцентруватися на головному. Найліпше, якщо ви подаруєте комусь радість: поспілкуєтесь з самотньою людиною, прихистите безпритульного котика чи песика, щось комусь подаруєте. Добре споглядати красу, чимось милуватися, перебувати на природі. День великої гармонії, тож корисно дотримуватися в усьому міри, «золотої середини». Їжа має бути легка, без м’яса.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1904 – +7,0, а найтеплішим у 1936 – +35,9.