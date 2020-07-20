20 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні мокрої Євдокії-Фросини; запасаймося кропом, ловимо бджіл і шукаємо терпіння.

Нині преподобної Євдокії, в чернецтві Єфросинії. В давнину це був переважно дощовий день, який започатковував негоду. Наші пращури казали: «Як зібрав сіно, то не страшна і Єфросина». Але попереду були ще жнива, то селяни дуже переймалися погодою. Якщо Єфросина була «сухою», то чекали на гожі, спекотні дні й це тішило, адже з завтрашнього дня (з Прокопа) в Україні зазвичай розпочиналися жнива.

На Євдокії жінки до схід сонця йшли на городи рвати кріп як засіб для лікування головних болів – дорослі відваром змивали голови, а дітей купали у ваннах. Також це був останній день збирання бджолиних роїв; після цього намагалися не створювати нових бджолиних сімей, бо не встигнуть запастися на зиму медом.

Іменинники цього дня Євдокія, Єфросинія.

28, 29, 1 місячні дні. Молодик у Раку. Місяць оновився на початку тижня – кінець липня буде багатим на несподіванки і різноманітні новини. За цей час треба «прибрати» все зайве і непотрібне, усунути всі перешкоди задля будівництва нового. Важливі події варто очікувати наприкінці серпня і на початку осені. Якщо щось «пливе» від нас – варто замислитись: чому так відбувається, і чи потрібне воно нам. Не пручатися. Стрілка компасу долі показуватиме досить незвичний напрямок. Маємо всіляко мотивувати себе і вірити у власні сили. В ці дні особливо відчутна енергетика космосу, яку можемо «приплюсувати» до своєї. Передусім це стосується людей, які народилися в цей період.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1907: +8,9; а найтеплішим у 1936 – +34,6.