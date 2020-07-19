19 липня: народний календар і астровісник

На Сисоя нема покою; милуємося портулаками, спостерігаємо за крученими паничами і готуємося до молодика.

Сьогодні Церква вшановує пам’ять преподобного Сисоя Великого – християнського святого, ченця-аскета, послідовника преподобного Антонія Великого. Шістдесят років провів цей чоловік в Єгипетській пустелі, і не тільки прожив, але й зумів досягти вражаючих вершин духовного життя, за що й був названий братією Великим. Висловлювання Сисоя Великого – справжнісінькі перлини християнської мудрості. Якось один із ченців сказав преподобному: «Хочу утримувати від усього лихого моє серце, щоб воно залишалось непорушним». Святий на те відповів: «Як можемо утримувати серце, коли наш язик – наче ворота розчинені навстіж». Інший прийшов за порадою: «Авво, я впав (згрішив тобто). Що маю робити?» «Встань», - відповів святий. «Але я знову впав», - заперечив інок. «А ти знову встань», - пролунала відповідь. Молодий монах з розпачем вигукнув: «І доки так триватиме?» На що преподобний спокійно відповів: «До самої кончини твоєї».

В народному календарі цей день жодними обрядодіями не позначений – люди працювали в полі, намагаючись упоратися до початку дощів. Але погоду прогнозували завжди. «Якщо білі, жовті, жовтогарячі, рожеві й червоні квіти портулаку розкрилися – на сонячну погоду»; «Перед дощем кручені паничі складаються вузликом».

Іменинники сьогодні Єфим, Федір, Валентин, Василь, Юлія.

Свята неділенька, 28 місячний день. Місяць у Раку. Завтра в нас молодик! Вся природа, весь ближній космос перелаштовуються у передчутті цієї важливої події. Все, що було в нашому житті до цього, вимагає завершення, так би мовити, «останньої крапки». Щоб вдало розпочати щось нове, варто гарно завершити попередній період. Активним органом є очі. Тож бережіть зір, уникаючи дивитись на яскраві джерела світла. Їжу тваринного походження сьогодні краще не вживати. Сконцентруйтеся на внутрішньому, а також на родині. Надмірні фізичні навантаження небажані.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1998 і 1929 роках: +8,9; а найтеплішим у 2007 – +36,3.