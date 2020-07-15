15 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Фотія; збираємо чорницю, шукаємо жовтий листочок і уникаємо карколомних сюжетів.

Сьогодні святителя Фотія, митрополита Київського, чудотворця. На Фотія закінчували косовицю сіна і починали готуватися до жнив, тому й казали: «З сіножаті пішли пожинки».

А в українському Поліссі та Карпатах тим часом починали збирати чорницю – ягоду поживну і надзвичайно цілющу. З чорниць готують силу-силенну чого завгодно: соки, морси, екстракти, сиропи, джеми, варення, компоти, мармелад, вино (воно має високі смакові й дієтичні властивості), а також наливки, настоянки і, увага, самогон (яфинова паленка)! Щодо народної медицини, то тут і казати нічого: чорниця має велику кількість антиоксидантів, вживання цієї ягоди допомагає зберегти до самої старості хорошу пам’ять і гострий зір, вона зміцнює серцево-судинну систему, допомагає протидіяти інфекційним захворюванням і позбавитися від зайвої ваги. Прикметно, що Україна другий рік поспіль є лідером з експорту замороженої чорниці до Китаю, обігнавши Канаду, Швецію, Латвію, та Білорусь. Прибуток від експорту цієї ягоди торік перевищив 10 мільйонів доларів.

Прикмета на Фотія така: Якщо з’явилися жовті листочки на деревах – на ранню осінь і зиму.

Іменинник сьогодні Фотій, але навряд чи ви знайдете чоловіка з таким ім’ям.

24 місячний день. Місяць у Тільці. Потужна, нестійка енергетика є характерною для нинішнього дня. За рахунок цього, нестабільність подій і настроїв посилюватиметься. День багатий на карколомні сюжети, різного роду вибрики і повороти. Декого «біс» так і штовхатиме «встромити голову», куди не треба – не ведіться. Дехто отримає доволі прозорі «натяки долі»: події, знайомства, які підкажуть, в якому напрямку йому далі рухатися. Літнього настрою попри астрологічні прогнози!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1905 році: +9,5; а найтеплішим у 1951 – +33,4.