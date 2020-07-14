Перший форум "Продакшн в Україні" відбудеться в Києві 24-25 липня

24 та 25 липня на даху Kooperativ відбудеться Перший форум для тих, хто вже працює у продакшені або прагне будувати кар’єру в створенні кіно та реклами.

Про це інформує сайт Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість».

«Перший форум «Продакшн в Україні» – це спільний проєкт Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість», Асоціації кіноіндустрії України та Спілки рекламних продюсерів України. Це проєкт для інсайдерів індустрії кіно та реклами. Його мета – особисте знайомство з лідерами ринку, обмін знаннями між спікерами та слухачами, навчання на реальних кейсах, створення ком’юніті професіоналів для майбутньої співпраці» - ідеться в повідомленні.

Перший день заходу буде присвячений кіновиробництву. Його спікери: Наталія Лібет (ESSE Production House, FIAU), Анастасія Буковська (Family Production), Дмитро Суханов (TOY Cinema), Павло Макарченко (Limelite), Ніка Бондар (Radioaktive Film).

У другий день ітиметься про рекламне виробництво. Спікерами будуть Яніна Сулима (The Martini Shot), Яна Картун (Color Film), Анастасія Буковська (Family Production), Дмитро Суханов (TOY Pictures), Белла Рябушкіна (PSB Films), Іван Крутоус (No Stars), Олег Кошовий (Gvardiya Production).

За словами організаторів, це перша велика кіноіндустрійна подія цього літа, де буде представлено досвід провідних продакшенів, відбудеться панельна дискусія між спікерами та учасниками. Ціна квитка - 1000 грн за обидва дні.

Захід відбуватиметься з дотриманням карантинно-санітарних вимог.