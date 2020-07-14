14 липня: народний календар і астровісник

Нині Кузьми і Дем’яна – полудень літа; коли ліпше заготовляти на зиму ягоди і чи варто сьогодні кудись ходити.

За церковним календарем сьогодні безсеребреників братів Косми і Даміана в Римі постраждалих. Ці святі були лікарями й жили в другій половині ІІІ-го, початку ІV століття. Вони безкоштовно лікували як людей, так і тварин, за що й були названі «безсеребрениками». Дивлячись на їхнє праведне життя, чимало римлян навернулося до християнської віри. Але знайшлися заздрісники, які оббрехали Косму і Даміана, а потім і вбили їх. Цим святим моляться під час різних хвороб, а також під час несправедливих звинувачень.

«Кузьма і Дем’ян згубили жупан» – початок по-справжньому літньої спеки, «полудня літа». На Кузьми і Дем’яна збирали ягоди: малину, суницю, аґрус, з яких готували смачний мармелад, варення, повидло, варили компоти. До речі, варто знати, що заготовляти ягоди на зиму ліпше на зростаючий Місяць. Фрукти тоді дуже соковиті, їхній аромат сильний і ніжний, вони віддають більше вітамінів.

Іменинники сьогодні Ангеліна, Аркадій, Олексій.

23 місячний день. Місяць спадає, він у Тільці. Важкий в енергетичному плані період, пов’язаний з насиллям, примусом і несвободою. Не дамо себе спантеличити і приголомшити. Тугу лікуймо працею, а під час нападів пихи і самовдоволення згадаймо про те, що і «на найвищому троні світу сидимо лише на своїх сідницях» (Монтень). Сьогодні не час ходити на велелюдні зібрання, ліпше побути дома в оточенні рідних і близьких, відчуваючи затишок домашнього мікрокосму і насолоджуючись радістю спілкування з найближчими і найріднішими. Осмисленого вівторка!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1911 році: +8,0; а найтеплішим у 1951 – +33,2.