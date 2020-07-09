Прем’єра українського фільму “Штангіст” відбудеться на європейському каналі ARTE

Міжнародна телевізійна прем’єра українського фільму «Штангіст» відбудеться на одному з найбільших телеканалів Європи ARTE.

Про це повідомляється на сторінці фільму у Facebook.

Як уточнив у коментарі Укрінформу режисер фільму Дмитро Сухолиткий-Собчук, договір на показ фільму «Штангіст» був підписаний між телеканалом ARTE та офіційним дистриб’ютором стрічки - компанією New Europe film sales на початку червня цього року.

«Телепрем’єра відбудеться на території Франції та Німеччини», - зазначив він. Режисер також додав, що дата прем’єри ще уточнюється.

Водночас у Facebook зазначається, що вже зараз фільм можна переглянути онлайн на платформі Takflix.

Фільм «Штангіст» - спортивна драма режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, що переосмислює ціну перемоги в професійному спорті. Фільм розповідає історію важкоатлета Петра, який готується до важливих змагань. Головну роль в картині зіграв двократний чемпіон України з важкої атлетики Олександр Лой.

Стрічка профінансована Державним агентством України з питань кіно, Studio Munka (Polski Instytut Sztuki Filmowej та Stowarzyszenie Filmowców Polskich), а також Львівською кінокомісією.

Як повідомлялося, «Штангіст» став кандидатом на номінацію «European Film Awards» (2019) та був представлений на більш ніж 60 фестивалях, отримавши 20 престижних нагород, серед яких перемога у конкурсі короткометражних фільмів Варшавського кінофестивалю, нагорода на кінофестивалі Short Film Festival in Drama (Греція), гран-прі кінофестивалю Premiers plans à Angers (Франція). Крім цього, фільм став переможцем національного конкурсу фестивалю «Молодість» (2018) та лауреатом Національної премії кінокритиків «Кіноколо» (2018).