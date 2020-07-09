На Суспільному запускають наукове шоу для дітей "Шо? Як?"

На «UA: Першому» покажуть дитяче науково-популярне шоу «Шо? Як?», яке Суспільне виробляє у співпраці з Японією.

Про це повідомляється на сайті Суспільного.

Прем’єра шоу «Шо? Як?» відбудеться у неділю, 12 липня, о 8:15 в ефірі «UA: Першого». Канал показуватиме відразу по дві серії, з повтором щосуботи о 8:20.

Проєкт «Шо? Як?» реалізується у межах співпраці Суспільного мовлення з японським суспільним мовником NHK та агентством міжнародної співпраці Японії JICA.

За словами менеджера проєкту Олександри Малевич, програма «Шо? Як?» не про повчання, вона про те, що наука — це цікаво, адже вона про наше життя.

«У світ захопливої науки запрошують роботеса Юкі та її помічник, генетик і геронтолог Олександр Коляда. Разом вони пояснюватимуть із наукової точки зору природу різноманітних явищ, з якими ми стикаємося щодня, і підтверджуватимуть пояснення прикладами й практичними експериментами», - зазначається в повідомленні.

Як додали на Суспільному, діти із випусків програми дізнаються, зокрема, про те, звідки береться світло, як бачить змія, що можна побачити у космосі, що таке ГМО, а також побачать, як можна провести деякі експерименти в домашніх умовах.

Кожен випуск науково-популярного шоу буде присвячений новій темі. В шоу беруть участь діти, які цікавляться наукою, мають перші наукові здобутки, розробили власні винаходи чи переможці олімпіади.