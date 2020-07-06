Українцям порадили, як безпечно відсвяткувати Івана Купала

Українцям порадили, як безпечно відсвяткувати Івана Купала

Укрінформ
В ніч з 6 на 7 липня українці святкують Івана Купала. Супроводжується святкування запусканням дівочих вінків у воду, стрибками через ритуальне вогнище та купанням у водоймах.

У пресслужбі ДСНС нагадали правила безпеки.

Для того, щоб цієї ночі кожен зміг знайти свою “долю” без шкоди для власного здоров’я, рятувальники радять дотримуватися наступних правил:

  • Для купання обирайте лише спеціально обладнані місця;
  • Уникайте водойм зі швидкою течією та не плавайте наодинці;
  • У воді купайтеся лише у світлу пору доби;
  • Не заходьте у воду у стані алкогольного сп'яніння;
  • Не стрибайте через “купальний вогонь”, якщо не впевнені у своїх силах;
  • Не залишайте без нагляду ритуальне багаття, щоб не спровокувати пожежу;
  • Не дозволяйте дітям самостійно відвідувати водойми.
  • Дотримуйтесь соціальної дистанції та правил особистої гігієни.
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Крім того, фахівці ДСНС наголосили, що карантин, попри послаблення, й досі діє, проте він не матиме ефекту, якщо громадяни будуть порушувати встановлені обмеження.

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