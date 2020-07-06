В український прокат виходить останній фільм, знятий у Нотр-Дамі до пожежі

На екрани українських кінотеатрів 9 липня виходить французька романтична комедія «Нотр-Дам» - останній фільм, знятий у соборі до нищівної пожежі.

Про це повідомляє кінокомпанія «Артхаус Трафік».

«Метушливий світ головної героїні парижанки Мод майже повністю складається з незручних питань, примх колишнього чоловіка та претензій істеричного начальника. Втім попри це вона встигає піклуватися про двох дітей і займатися архітектурою – і випадково виграє конкурс на реставрацію площі великого собору Нотр-Дам. Ця кумедна помилка дозволяє їй не тільки наново побудувати свою кар'єру, а й почати романтичну пригоду в кращому місці для любові – Парижі», - йдеться про сюжет стрічки.

Як зазначається, режисеркою, сценаристкою та виконавицею головної ролі є француженка Валері Донзеллі.

Зйомки картини пройшли на території собору Нотр-Дам до руйнівної пожежі, що сталася у квітні 2019 року.

«За час зйомок я регулярно відвідувала Нотр-Дам, я прив’язалася до нього, я відчувала всі рани, що завдав будівлі вогонь. Ми стали останніми, хто знімав зовні і всередині собору. І тепер цілком випадково дискусія про модерністський та консервативний підходи до реконструкції, яка ведеться у фільмі, відбувається і в реальному житті», - розповідає режисерка.

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За словами Валері, Париж – її набуте рідне місто, і вона хотіла висловити свою любов до нього.

«Місту живеться непросто з часів терористичних атак 2015 року, протягом останніх років ми начебто знаходимося в постійному хаосі. Париж навіть став звучати по-іншому – зараз ми часто чуємо завивання поліцейських сирен. Я хотіла повернути красу міста на перший план, але при цьому не применшувати щоденне життя парижан», – коментує фільм Донзеллі.

Фільм «Нотр-Дам» показали на міжнародному кінофестивалі у Локарно, де він претендував на премію Variety Piazza Grande Award. Українські глядачі вперше побачили картину в межах щорічного фестивалю «Вечори французького кіно».