У США від COVID-19 помер 41-річний актор

Канадський актор Нік Кордеро помер у лікарні Лос-Анджелеса від COVID-19.

Про це повідомила його дружина Аманда Клутс в Instagram.

«Мій дорогий чоловік пішов із життя у неділю вранці», - написала вона.

Як повідомляє CNN, 41-річний актор Нік Кордеро помер у лікарні в Лос-Анджелесі від коронавірусу.

Кордеро народився у Канаді. У 2014 році він отримав премію «Theatre World Award» за видатний дебют на Бродвеї та був номінований на премію «Tony», яку щорічно присуджують за досягнення в області американського театру зо його роль у спектаклі «Bullets Over Broadway» («Кулі над Бровеєм»).

Минулого року Кордеро одружився з Клутс, і у пари народився син Елвіс.

Станом на ранок 6 червня у світі зареєстрували 11 559 213 випадків COVID-19. Одужали 6 535 902 особи та 536 786 померли.

Фото: instagram.com/amandakloots