У США від COVID-19 помер 41-річний актор
Про це повідомила його дружина Аманда Клутс в Instagram.
«Мій дорогий чоловік пішов із життя у неділю вранці», - написала вона.
Як повідомляє CNN, 41-річний актор Нік Кордеро помер у лікарні в Лос-Анджелесі від коронавірусу.
Кордеро народився у Канаді. У 2014 році він отримав премію «Theatre World Award» за видатний дебют на Бродвеї та був номінований на премію «Tony», яку щорічно присуджують за досягнення в області американського театру зо його роль у спектаклі «Bullets Over Broadway» («Кулі над Бровеєм»).
Минулого року Кордеро одружився з Клутс, і у пари народився син Елвіс.
Станом на ранок 6 червня у світі зареєстрували 11 559 213 випадків COVID-19. Одужали 6 535 902 особи та 536 786 померли.
Фото: instagram.com/amandakloots