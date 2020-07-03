Фільм «Черкаси» виходить у повторний кінопрокат

З відкриттям українських кінотеатрів фільм «Черкаси» виходить у повторний прокат.

Про це повідомляється на сторінці фільму у Facebook.

«Українські кінотеатри відчиняються – відтак уже відсьогодні ви зможете побачити фільм у своєму місті», - ідеться в повідомлені.

Як зазначається, прем'єра стрічки відбулася 27 лютого, проте 12 березня у зв’язку з пандемією прокат довелося зупинити.

«Доцільність відновлення кінотеатральних показів фільму «Черкаси» підкріплюється тривалим суспільним запитом на стрічку, високою оцінкою фільму від журналістської спільноти, актуальністю зображуваних подій, а головне – неможливістю покриття максимального глядацького попиту за короткий докарантинний період прокату», - підкреслюють творці «Черкас».

Дистрибуцією картини займатиметься FILM.UA Distribution (FILM.UA Group), для якої це стане першим досвідом самостійного прокату на теренах України.

«Черкаси» – режисерська робота Тимура Ященка, що розповідає про події весни 2014 року. Цей корабель став єдиним із семи, що втримав український стяг на своїй щоглі на озері Донузлав під час анексії Криму.

Консультантом фільму був реальний командир тральщика «Черкаси» Юрій Федаш, а до акторського складу увійшли моряки, які тримали оборону на кораблі навесні 2014 року.

У фільмі знімалися Роман Семисал, Дмитро Сова, Євген Ламах, Олег Щербина, Руслан Коваль, Євген Авдєєнко, Вадим Лялько.

Автори сценарію - Тимур Ященко, Роберт Квільман. Продюсери - Марта Лотиш, Ірина Клименко. Оператор - Юрій Дунай.

Прем’єра фестивальної версії фільму відбулася 16 липня 2019 року на 10-му Одеському міжнародному кінофестивалі. У жовтні 2019 року стрічка взяла участь в основному конкурсі 35-то Варшавського міжнародного кінофестивалю.