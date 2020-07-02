Kharkiv MeetDocs вперше проведе конкурс документальних фільмів

Kharkiv MeetDocs вперше проведе конкурс документальних фільмів

Укрінформ
Кінофестиваль Kharkiv MeetDocs, що відбудеться вже вчетверте, вперше проведе конкурс документальних фільмів.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі фестивалю.

"Кінофестиваль 2020 року пройде у змішаному онлайн- та офлайн-форматі. Онлайн-частина відбудеться з 26 до 29 жовтня за підтримки Українського культурного фонду. В її межах уперше за історію фестивалю буде проведено конкурс неігрових повнометражних фільмів, вироблених в Україні й у копродукції. Приймання заявок стартує сьогодні, 2 липня. Дедлайн - 15 вересня", - ідеться в повідомленні.

Як наголошує директорка Kharkiv MeetDocs Євгенія Крігсхайм, оргкомітет фестивалю вирішив провести саме національний конкурс, оскільки тривалий час на сході України не існувало великого кінофестивалю, який би фокусувався на проблематиці й повсякденному житті регіону, представляв його на кінематографічній мапі країни.

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"Місцевим кіномитцям бракує можливостей для професійного зростання, майданчиків для просування своїх робіт, контактів із колегами з інших областей України та Європи. Хоча відповідний запит, як із боку професійної спільноти, так і ширшого глядацького загалу, існує. З’явившись 2017 року в Харкові, фестиваль Kharkiv MeetDocs, серед завдань якого — стати голосом культурної ідентичності Східної України та познайомити аудиторію з роботами місцевих режисерів, за 3 роки став найбільшою подією такого типу в регіоні", — розповідає вона.

До складу відбіркової комісії увійшли: Євгенія Крігсхайм — директорка і засновниця Kharkiv MeetDocs, Алекс Малишенко — кіножурналіст і співзасновник некомерційного кіноклубу Polotno, що пропагує українське кіно, Віктор Глонь — відбірник і програмний координатор Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" і Фестивалю американського кіно "Незалежність", продюсер і режисер Фелікс Крігсхайм (Німеччина) та Анастасія Пугач — голова департаменту з комунікацій кінофестивалю Kharkiv MeetDocs.

Найкращий фільм Національного конкурсу обиратиме професійне журі, що складатиметься з провідних кінематографістів України та Європи. Крім того, на сайті буде доступне голосування для глядачів.

В онлайн-форматі відбудеться конкурс незалежного короткометражного кіно "Бардак". У межах конкурсу демонструватимуть кінострічки, зняті без державного фінансування впродовж останніх 4 років і хронометражем до 30 хвилин. Програмним директором і засновником "Бардака" є кінокритик Антон Фролов.

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Усі покази відбудуться на сайті фестивалю і будуть безплатними.

Також Kharkiv MeetDocs вдруге проведе конкурс дитячого соціального відео. До участі будуть допущені відеоролики тривалістю до 3 хвилин від дітей і підлітків від 8 до 16 років.

Офлайн-частина фестивалю проходитиме з 29 до 31 жовтня за підтримки Федеративного міністерства закордонних справ Німеччини (з оглядом на актуальну епідеміологічну ситуацію). Фестиваль відбудеться у Харкові й включатиме позаконкурсні покази ігрових і документальних фільмів, майстер-класи та вже традиційний пітчинг документальних кінопроєктів.

Фото: Kharkiv MeetDocs

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