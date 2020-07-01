Австралійська співачка Sia стала бабусею у віці 44 років - в одного з усиновлених нею хлопців народилася двійня.

Про це повідомляє Independent.

«Співачка Sia вперше стала бабусею у свої 44 роки», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Sia торік усиновила двох 18-річних хлопців, проте оголосила про це лише нинішнього року у травні.

А цього тижня в інтерв’ю співачка заявила, що в одного з її синів народилася двійня.

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44-річна Sia (справжнє ім’я Сіа Кейт Ізабель Ферлер) - відома австралійська співачка й автор пісень у стилі емоційний джаз і поп. Один з її найвідоміших хітів «Chandelier» зібрав на YouTube понад 2,2 мільйона переглядів.

Фото: Sia's Instagram