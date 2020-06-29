Disney і Pixar показали трейлер нового мультфільму

Disney і Pixar показали трейлер нового мультфільму "Душа"

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Укрінформ
Disney і Pixar представили новий трейлер повнометражного мультфільму "Душа".

Перший короткий трейлер опублікований на YouTube-каналі компанії Pixar.

Головним героєм мультфільму стане вчитель музики, який мріє працювати в джазовому кафе.

Прем'єра мультфільму мала пройти 17 червня, але через коронавірус була перенесена на 20 листопада.

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Як раніше повідомляло агентство, Кабмін вніс зміни до постанови про встановлення карантину, яка передбачає можливість відновлення роботи кінотеатрів починаючи з 2 липня.

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