Disney і Pixar показали трейлер нового мультфільму "Душа"

Disney і Pixar представили новий трейлер повнометражного мультфільму "Душа".

Перший короткий трейлер опублікований на YouTube-каналі компанії Pixar.

Головним героєм мультфільму стане вчитель музики, який мріє працювати в джазовому кафе.

Прем'єра мультфільму мала пройти 17 червня, але через коронавірус була перенесена на 20 листопада.

Як раніше повідомляло агентство, Кабмін вніс зміни до постанови про встановлення карантину, яка передбачає можливість відновлення роботи кінотеатрів починаючи з 2 липня.