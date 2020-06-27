Світлий одяг, вода і кондиціонер: Центр здоров'я дає поради у спеку

Центр громадського здоров'я дав поради українцям щодо того, як можна уберегтися від екстремальної спеки.

Про це йдеться на сторінці ЦГЗ у Facebook.

«Коли температурні показники щонайменше на 10 °C перевищують середню високу температуру регіону, і це триває кілька тижнів, йдеться про надзвичайну спеку. Вона виснажує, негативно впливає на організм, тож варто уникати зайвих фізичних навантажень, правильно харчуватися й пити, дотримуватися режиму дня», - зазначили у центрі.

Варто якомога менше перебувати на сонці, особливо в період з 11 до 16 години. Треба шукати прохолоду й тінь, щоб тіло могло відновитися. Найкраще залишатися у приміщенні, бажано з кондиціонером.

Якщо вдома немає кондиціонера, ЦГЗ радить зайти до кондиційованих громадських приміщень — навіть кілька годин в охолодженому приміщенні можуть допомогти тілу адаптуватися до спеки на вулиці. Але необхідно пам’ятати, що різка і відчутна зміна температури створює додаткове навантаження на серцево-судинну систему, а тривале переохолодження ослаблює імунітет.

«Обережно із засмагою. Вона є ознакою того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання, тож варто захиститись за допомогою крему... Наносьте сонцезахисні креми за 30 хвилин до виходу надвір. Засмага може значно уповільнити здатність шкіри вивільняти надлишок тепла і таким чином сприяти зневодненню організму. Підказка: шукайте засоби захисту від сонця з позначкою «Широкий спектр» або «Захист UVA/UVB» — такі продукти діють краще. Застосовуйте їх повторно відповідно до інструкції на етикетці», - додали у Центрі громадського здоров'я.

Біля водойм і на пляжі отримати опіки найлегше, тож тут слід бути уважними. Обирати варто легкий, вільний одяг світлих кольорів, бажано з довгим рукавом.Потрібно також одягати сонцезахисні окуляри і крислатий капелюх, щоб затінити обличчя, вуха та шию.

Не можна відвідувати солярії у спеку.

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Важливо пити більше води, але не варто вживати рідини, що містять кофеїн, алкоголь чи багато цукру, адже це фактично призводить до втрати більшої кількості рідини.

ЦГЗ радить уповільнити темп: зменшити інтенсивність фізичних вправ під час спеки.

Ніколи не можна залишати немовлят, старших дітей і домашніх тварин у припаркованому автомобілі, навіть з відкритими вікнами.