29 червня: народний календар і астрововісник

Сьогодні Тихона; як ходить нині сонце, чи кує зозуля та доки триватиме «імпульсивний» період.

Церква цього дня згадує святого Тихона, єпископа Амафунтського. Вважалося, що з цього часу перестає кувати зозуля, «бо мандрикою вдавилася». Чи знаєте ви, що то за штука така – мандрика? То такі коржики з сиру і тіста, одним словом – пухкі сирники. Взагалі-то мандрика – обрядова страва до свята апостолів Петра і Павла, яким закінчується Петрівка, але печуть їх і на Тихона. Згідно з народною легендою, якось святі Петро і Павло мандрували, а зозуля вкрала у них одного «мандрика». За це Бог покарав її – саме о цій порі вона перестає кувати. Існувало повір’я, що коли вона куватиме і після Тихона – це не до добра. «На тихого Тихона сонце тихо ходить», - казали наші пращурі й мали рацію: сучасні астрономи помітили, що до кінця червня Земля збавляє швидкість руху по орбіті у порівнянні з 1 січня.

З іменинами вітайте Тихона, Єфрема, Михайла, Петра, Костянтина.

8-9 місячні дні. Отже, вчора Марс завершив свій дворічний похід по зодіаку і розпочав черговий виток, пройшовши через точку весняного рівнодення – 0 градуса Овна. Овен – дім сили Марса. Що це означає? А те, що тут, з усією силою Марс проявляє свою імпульсивність. Сила проявлятиметься потужно, але імпульсами – то вибухаючи, то затухаючи. Рутинний, інертний спосіб витрачати свої сили буде не надто ефективний. Натомість потужний сплеск адреналіну, прорив – затихання, майже апатія, а потім знову вибух – саме такий ритм буде найкращий. «Імпульсивний» період триватиме до початку січня 2021.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1902 році: +7,5; а найтеплішим у 1963 – +34,1.