HBO Max повернув на платформу фільм "Віднесені вітром"

Стрімінгова платформа HBO Max повернула фільм «Віднесені вітром», який зняла два тижні тому.

Про це повідомляє Independent.

«HBO Max повернув на платформу «Віднесені вітром»», - йдеться у повідомленні.

Нині разом із фільмом розміщені два відеоролики. У першому з них ведуча попереджає про те, що стрічка була контроверсійною навіть 80 років тому, коли вийшла на екрани.

У другому відеоролику під час панельної дискусії обговорюється, чому популярний фільм зажив «непростої слави».

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня у США фільм «Віднесені вітром» зняли з платформи стрімінгового сервісу HBO Max. Це відбулося на тлі протестів у зв'язку із загибеллю 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, який помер після жорсткого затримання поліцією.

В усьому світі цей випадок спричинив хвилю акцій руху Black Lives Matter ("Чорні життя важливі"), активісти якого виступають проти насильства щодо темношкірого населення.