Зйомки нового епізоду серіалу «Друзі» можуть розпочатись у серпні

Зйомки нового епізоду серіалу «Друзі» можуть розпочатись у серпні

Укрінформ
Зйомки спеціального епізоду серіалу «Друзі» можуть розпочатись уже у серпні.

Про це одна з авторів серіалу Марта Кауфман повідомила в інтерв’ю виданню The Wrap.

«Сподіваємось, що зможемо провести зйомки уже в серпні – якщо все буде добре, не почнеться рання друга хвиля коронавірусу й студія не буде зачинена», - сказала Кауфман.

Раніше зйомки цього нового епізоду довелося перенести у зв’язку з пандемією COVID-19.

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Як повідомлялося, у лютому телеканал HBO офіційно підтвердив вихід нового спеціального випуску серіалу «Друзі». Епізод мав вийти на екрани у травні, разом зі всіма попередніми 236 серіями.

Проте у березні у ЗМІ з’явилася інформація про те, що зйомки спецвипуску «Друзів» відкладаються через епідемію коронавірусу.

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