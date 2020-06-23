"Book Sрace" цьогоріч проходитиме онлайн

Цього року через карантинні заходи третій Міжнародний книжковий фестиваль «Book Space» на Дніпропетровщині уперше відбудеться онлайн з 4 по 5 липня.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської міськради.

"Більшість подій орієнтовані на дорослу аудиторію, але будуть і ті, що створені для дітей та батьків. Під час ефіру аудиторія зможе ставити питання у коментарях до трансляції на Youtube та Facebook. Також проводитиметься постійний огляд онлайн-марафону на офіційній сторінці фестивалю в Instagram", - йдеться в повідомленні.

За словами організаторів, у програмі – лекції, дискусії, огляди новинок, розмови з видавцями та авторами.

Фокусна тема нинішнього «Book Space» – «Майбутнє: (анти) утопії». Організатори фестивалю вважають, що вона якнайкраще підходить для ілюстрації всього, що сталося у пандемію, а також для опису тих наслідків, які ще попереду. Тож під час онлайн-марафону у дискусіях порушуватимуть такі теми: поняття утопій та антиутопій; стереотипи в медицині, пов’язані з пандемією; криза влади та чоловічий світ під час викликів; світова бідність: чи можливо її здолати; майбутнє мистецької сфери після кризи; онлайн-школа: враження та можливості; батьківське вигорання; реформи у культурній сфері; як створювати меми: воркшоп від телебачення Торонто; карантин – не завада відкрити видавництво або започаткувати ініціативу; підлітки, гаджети та технічне майбутнє тощо.

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Повна програма онлайн-марафону буде розміщена на офіційній веб-сторінці фестивалю. Новини та деталі можна знайти у соцмережах.

Організатори онлайн-марафону — Український інститут книги, програма «Культурна столиця». Партнер проєкту – митцівня «Модуль» (м. Дніпро).