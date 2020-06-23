В Індії озеро за кілька днів змінило колір

Озеро кратера в індійському штаті Махараштра протягом кількох днів змінило свій колір із зеленого на рожевий.

Про це інформує Fox News.

"Озеро кратера, розташоване в західному штаті Махараштра, протягом кількох днів змінило колір від зеленого відтінку до рожевого",- йдеться у повідомленні.

Згідно із супутниковими знімками NASA, ще 25 травня озеро було зеленим, а вже 10 червня воно стало іншого кольору.

Це озеро утворилося від 35 тисяч до 50 тисяч років тому, коли на Землю впав великий метеорит, внаслідок чого утворився кратер, який з часом заповнився водою.

In early June, India's largest crater lake turned pink and researchers are now studying why the change occurred. The color change at #LonarLake is seen in these natural color before/after #Landsat 8 images. pic.twitter.com/T5rGx9wYuz — USGS Landsat Program (@USGSLandsat) June 16, 2020

Місцевий геолог Гаджанан Кхарат зазначає, що озеро змінює свій колір не вперше. Однак зараз все сталося надто швидко, що викликає побоювання фахівця.

За словами експерта, в цьому році в озері знизився рівень води й через це збільшилася солоність. Також температура води піднялася на кілька градусів, що призвело до рясного росту водоростей.