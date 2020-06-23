23 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні Тимофія; обходимо десятою дорогою змій, не слухаємо собачий гавкіт і як не впасти в нудьгу.

Нині священномученика Тимофія. Він був єпископом в містечку Прусі (нині турецьке місто Бурса) і загинув страшною мученицькою смертю за правління імператора Юліана Відступника. Ще за свого життя Тимофій уславився чудотворінням, не припинилися дива і по його смерті.

На Тимофія придавали значення різним знакам, наділяючи їх особливим, пророчим змістом, щоправда, здебільшого негативним. Їх так і називали: «Тимофієві знамення». Приміром, миші цього дня віщували неврожай, голодний рік. Побачиш у лісі змію – невдовзі потрапиш у небезпечну ситуацію. Лягали на землю й слухали її: якщо чувся стогін – хтось із близьких захворіє або велика пожежа буде. Гавкіт собак віщував сварку, зграя ворон, що летіли з-за лісу, були провісниками мору, а коли хто побачить у небі вогняний хрест – бути великій війні. Найліпше цього дня було нічого такого не примітити.

Іменинники сьогодні Тимофій, Василь, Іван, Олександр, Павло, Антоніна.

2-3 місячні дні. Психіка все ще перевантажена різними переживаннями, емоціями, рефлексіями, драматичними спогадами і страхами наче вагон приміської електрички п’ятничного вечора в докоронавірусну епоху. Це все – наслідки затемнення і молодика. Ну, й не тільки – в нас, крім Сонця і Місяця, Марса, Венери і Меркурія разом узятих, і своїх земних проблем доста… Хоча на небі теж не все спокійно і скоро відбудеться чергова цікава ротація. Працездатність сьогодні має бути в межах норми – ми працюватимемо, бо іншого варіанту не матимемо. Просто необхідність. Неуникність. Просто «треба». І ніц не вдієш. Може то й добре. Як казав Вольтер: «Праця звільняє нас від трьох великих лих: нудьги, розпусти і злиднів». Тож плідного вівторка і не хандріть.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1983 році: +6,5; а найтеплішим у 1946 – +33,1.