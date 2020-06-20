У США вирішили перейменувати ескімо, щоб не ображати ескімосів

Американська компанія Dreyer's вирішила змінити назву фірмового морозива "Eskimo", щоб не принижувати ескімосів.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Компанія віддана справі досягнення расового рівноправ'я та вважає цей термін зневажливим", - зазначила головний маркетолог компанії Dreyer's Елізабел Маркес.

За інформацією видання, ескімо створили сто років тому у 1920 році Крістіан Нелсон та кондитер Рассел Стовер.

Вони запатентували винахід у 1922 році, а потім продали підприємство на хвилі зростання популярності морозива у США. Підприємство було придбано компанією Dreyer's 2007 року.

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Наразі у логотипі та рекламі продукту використовується образ хлопчика у традиційному хутряному одязі ескімосів.