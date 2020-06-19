У США помер син Микити Хрущова

Син Микити Хрущова - Сергій помер на 85-му році в американському штаті Род-Айленд.

Про це РБК повідомила правнучка Микити Хрущова Ніна.

«Сьогодні (помер Сергій Хрущов - ред.) в Кренстон, Род-Айленд», - сказала вона.

Смерть настала 18 червня.

Як повідомляється, Сергій Хрущов народився в 1935 році. Його матір'ю була Ніна Кухарчук, з якою Микита Хрущов був у стосунках з 1924 року.

Уже після того як Микита Хрущов залишив посаду першого секретаря ЦК КПРС, Сергій Хрущов був заступником директора Інституту електронних керуючих машин (ІНЕКМ), заступником генерального директора НВО «Електронмаш».

У 1991 році він переїхав у США, де на запрошення місцевого університету читав лекції з історії холодної війни. Пізніше він отримав посвідку на проживання у Сполучених Штатах.