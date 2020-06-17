Між депресією та серцевими захворюваннями є прямий зв’язок

Дослідження під керівництвом канадського професора Скотта Ліра надає нові докази зв’язку між симптомами депресії та ризиком серцевих захворювань.

Про це повідомляє Medical Press.

«Нове дослідження під проводом професора Скотта Ліра із Університету Саймона Фрезера (Канада) відкрило нові докази безпосереднього зв’язку між симптомами депресії та підвищеним ризиком серцевих захворювань і ранньої смерті», - йдеться в повідомленні.

Глобальне дослідження охопило 145 862 учасників середнього віку з 21 країни і виявило 20-відсоткове збільшення серцево-судинних подій і смертності у людей з чотирма або більше симптомами депресії.

Ризик був удвічі вище в міських районах, де до 2050 року буде жити велика частина населення планети, і більш ніж удвічі вище для чоловіків.

Лір говорить, що результати є своєчасними, оскільки експерти очікують збільшення числа людей, які мають справу з проблемами психічного здоров’я в результаті пандемії COVID-19.

Дані свідчать про те, що симптоми депресії так само важливо розглядати при профілактиці серцево-судинних захворювань і ранньої смерті, як і традиційні фактори ризику, такі як куріння, високий кров’яний тиск і високий рівень холестерину.

Результати дослідження надають достовірність існуючої політики Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) по інтеграції лікування і профілактики психічних розладів в первинну допомогу.