У Карпатах масово зацвіла рідкісна анемона

У Карпатах масово зацвіла анемона нарцисоквітна. Вид занесений до Червоної книги України.

Про це повідомив у Facebook начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення управління ДСНС в області Василь Фіцак.

«Гриняви. Цвіте анемона нарцисоквітна. Вид занесений до ЧКУ. Вперше вдалось бачити масове цвітіння. Краса неймовірна», - зазначив Василь Фіцак.

Анемона гайова, конопелька гайова анемо́на дібро́вна — вид квіткових рослин родини жовтецеві. В Україні росте у Карпатах і на Поліссі, зрідка в Лісостепу. Занесена до офіційних переліків регіонально рідкісних рослин Дніпропетровської, Луганської, Сумської і Чернігівської областей.

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Квітки анемони закриваються на ніч і перед дощем — це засіб для захисту пилку від вологи. Розмножується кореневищами і насінням. Цвітіння настає тільки на 10—12 рік після висівання насіння. Якщо навесні кореневище залишається без наземної частини, рослина гине. Ось чому не слід зривати її на букети.

Гриня́вські гори (інші назви — Гриня́ви, Гринявський хребет) — гірський масив в Українських Карпатах, на півдні Івано-Франківської області, у межиріччі Чорного та Білого Черемошу.