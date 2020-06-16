Одеська кіностудія завершила зйомки фільму "Фортеця Хаджибей"

Одеська кіностудія представила Державному агентству України з питань кіно завершену виробництвом стрічку Костянтина Коновалова «Фортеця Хаджибей».

Про це повідомляє Держкіно в Facebook.

«Кінопроєкт цієї пригодницької історичної стрічки з робочою назвою «Пам’ять сонця» став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку розміром 14 млн 011 тис. 034 грн, що складає майже 50% загальної вартості виробництва фільму. Стрічку створено у копродукції з Грузією та Туреччиною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що режисером картини є Костянтин Коновалов.

Автори сценарію – Євген Тимошенко та Костянтин Коновалов, за участі Мірзи Давітая. Генеральний продюсер фільму – Андрій Осіпов (Одеська кіностудія, Україна).

Як повідомляє Держкіно, фільм вже має дистриб’ютора як в Україні, так і за кордоном, прем’єру планується провести одночасно у Києві, Стамбулі, Тбілісі й Одесі. Оголошена попередня дата релізу фільму – жовтень 2020 року.