У США померла співачка Бонні Пойнтер

У США померла 69-річна співачка Бонні Пойнтер, колишня солістка гурту The Pointer Sisters.

Про це повідомила її сестра Аніта, пише Variety.

"З великим сумом мушу повідомити прихильникам The Pointer Sisters про смерть моєї сестри Бонні", - йдеться у заяві сестри артистки.

Як зазначається, 69-річна Бонні Пойнтер (справжнє ім’я Патрісія Пойнтер) померла у понеділок уранці.

За словами представника родини, у співачки зупинилося серце.

Бонні Пойнтер разом із сестрою Джун створила гурт The Pointers у 1969 році. Згодом до колективу долучилися ще дві їхні сестри — Аніта і Рут, а назву гурту змінили на The Pointer Sisters.

Бонні Пойнтер у середині 70-их років залишила гурт, аби продовжити сольну кар'єру. Вона випустила три альбоми.

Найвідоміша пісня гурту "Yes We Can Can" була випущена у 1973 році.

Фото: Michael Buckner/Getty Images