У США померла співачка Бонні Пойнтер
Про це повідомила її сестра Аніта, пише Variety.
"З великим сумом мушу повідомити прихильникам The Pointer Sisters про смерть моєї сестри Бонні", - йдеться у заяві сестри артистки.
Як зазначається, 69-річна Бонні Пойнтер (справжнє ім’я Патрісія Пойнтер) померла у понеділок уранці.
За словами представника родини, у співачки зупинилося серце.
Бонні Пойнтер разом із сестрою Джун створила гурт The Pointers у 1969 році. Згодом до колективу долучилися ще дві їхні сестри — Аніта і Рут, а назву гурту змінили на The Pointer Sisters.
Бонні Пойнтер у середині 70-их років залишила гурт, аби продовжити сольну кар'єру. Вона випустила три альбоми.
Найвідоміша пісня гурту "Yes We Can Can" була випущена у 1973 році.
Фото: Michael Buckner/Getty Images