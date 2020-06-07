Підліток у США отримав стипендію і машину за прибирання вулиць після протестів

У США підліток, який протягом 10 годин прибирав вулиці після протестуючих, отримав у подарунок машину, страховку і стипендію на навчання у коледжі.

Про це повідомляє CNN.

«Коли Антоніо Гвінн-молодший побачив збиток від протестів у своєму рідному місті Буффало, штат Нью-Йорк, він схопив мітлу, купив кілька мішків для сміття і почав сам прибирати вулиці», - йдеться у повідомленні.

Хлопець почав прибирати о 2 годині ночі і продовжував протягом 10 годин, а коли на прибирання приїхали сусіди, з'ясувалося, що Антоніо вже зробив більшу частину роботи.

За словами Гвінна, один з проспектів міста був заповнений склом і іншим сміттям, а вранці безліч людей мали цим проспектом їхати на роботу. Тому хлопець вирішив як найшвидше прибрати вулицю.

Про вчинок Антоніо розповіли американські ЗМІ, і багато хто вирішив йому віддячити. Наприклад, певний Метт Блок подарував юнакові свій червоний Mustang 2004 року, ще один небайдужий бізнесмен вирішив надати йому рік безкоштовного страхування авто у своєму агентстві. Крім того, в одному з коледжів Буффало Гвінну запропонували повну стипендію на навчання у них бізнесу.

Як повідомлялося, в США спалахнули протести після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі 25 травня. Поліцейські затримали його при спробі розплатитися в магазині купюрою, яку продавці вважали фальшивою. Один з офіцерів притиснув йому голову до асфальту, натиснувши коліном на горло, внаслідок чого Флойд через кілька годин помер.

Фото: CNN