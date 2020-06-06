Голлівуд поновить зйомки 12 червня

Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом оприлюднив вимоги, необхідні для початку кіновиробництва на території штату, починаючи з 12 червня, за умови надання дозволу місцевим управлінням охорони здоров'я.

Про це інформує TV Guide.

"Музичне, телевізійне та кіновиробництво зможе відновитись у Каліфорнії не раніше 12 червня 2020 року та підлягає затвердженню органами охорони здоров’я штату в межах їх юрисдикцій після перевірки епідеміологічних даних, включаючи кількість випадків захворювання на 100 000 населення, показник позитивності зроблених тестів, а також готовність місцевої системи охорони здоров'я впоратися з можливим перевантаженням, захищеність вразливих категорій населення, можливості відстеження контактів хворих та тестування", - повідомили у Департаменті охорони здоров'я Каліфорнії.

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У заяві Департаменту відповідальність за прийняття рішення про поновлення кіновиробнитва покладається на місцеву владу, а також керівників кіностудій та профспілок.

Зйомки по всьому світу були припинені в середині березня, щоб стримати поширення пандемії.

Як повідомлялося, станом на ранок суботи, 6 червня, у США підтверджено 1 965 708 випадків коронавірусу.