8 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні День Святого Духа; де нині ховаються русалки, чи цвірчатимуть коники і ласуємо, чим заманеться.

Тривають Зелені свята, сьогодні День Святого Духа. На значному терені України в понеділок, після відправи в церкві, з процесією всім селом обходили поля, щоб «град не побив посіви, і посуха не випалила збіжжя». Корогви та хрести прикрашали віночками з живих квітів, хода супроводжувалася піснями світського характеру. А ще колись у цей день широко відзначали так званий поминальний день (на Кіровоградщині – у п’ятницю, на Вінниччині – в клечальну суботу). Жінки брали різні страви, йшли до церкви, відправляли панахиди, а потім відвідували могилки. Як правило, поминальний день призначався лише для самогубців – тих, хто втопився чи наклав на себе руки. Таких людей хоронили обабіч кладовища. На Херсонщині на другий день свят діти влаштовували забавну гру, яку називали «завивати вінки». Вибравши з-поміж себе хлопчика й дівчинку, плели їм віночки й, оточивши колом, ішли гуртом через село з піснями. А поліщуки, прив’язавши до вола опудало з соломи, ганяли тварину вулицями, викрикуючи: «Родусь, родусь!».

Крім того, в Україні був звичай на Богодухів день освячувати криниці (вважалося, що саме в них переховуються русалки). Ввечері голосно цвіркочуть коники – на добру погоду.

Іменинники сьогодні Карпо, Георгій, Іван, Олена.

17-18 місячні дні, Місяць продовжує перебувати в Козерогові. Цю місячну добу можна назвати добою щирості, відкритості й активності. Час накопичення і проростання, родючості. Один із найліпших днів для святкування, урочистостей, на яких треба й відповідно поводитись: весело, по-товариськи. Також сьогодні можна дозволити собі всілякі смаколики – зорі на боці гурманів; утім, переїдати й перепивати не варто. На нижчому рівні – день буйства й пияцтва, вакханалії. Але це не про нас.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1925 році: +4,6; а найтеплішим у 1999 - +30,8.