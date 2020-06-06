6 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні Клечальна субота; уквітчуємо домівки зіллям, милуємося шипшиною і уникаймо ризиків.

Субота напередодні свята Трійці здавна називалася Клечальною. У Зелену суботу домівки прикрашали свіжою зеленню: букетиками з чебрецю, м’яти, любистка, полину, материнки та гілками берези, липи, клена, явора, які застрикували за образи, розвішували по вікнах, стінах. Долівку встеляли татарським зіллям. Вхід до хліва і глухі кутки подвір’я уквітчували осикою щоб «відьми не заходили». В українців осика мала славу «грішного», «заклятого» дерева – вважалося, що на ньому повісився Юда. Троїцьке зілля не викидали, а сушили й за потребою лікувалися ним; його клали також у подушку небіжчикові.

Також щороку напередодні дня Святої Трійці, відзначається Троїцька батьківська субота. Цього дня Церква звершує пам’ять усіх від початку віків спочилих православних християн.

Під цю пору зазвичай зацвітала шипшина, тому говорили: «Шипшина цвіте – рум’янець року веде».

З іменинами вітайте Микиту, Семена, Стефана, Івана, а також Ксенію.

15-16 місячні дні. Повня ще триває, а затемнення вже завершилося, але його вплив ми відчуватимемо впродовж двох тижнів, аж до нового місяця – і на наш психо-емоційний стан і на події побутового характеру. Помірність в усьому! Шукайте і дотримуйтеся золотої середини, яку ченці в давнину називали «царським шляхом». Уникайте надмірного моралізаторства, але й оминайте урвища безжального цинізму. А ще сьогоднішній день можна назвати днем справедливості, духовного очищення і гармонізації між фізичним і астральним тілами. Всіляко уникайте ризиків.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1933 році: +2,9, а найтеплішим у 1921 - +32,0.