У Німеччині щасливець виграв €32 мільйони в лотерею

Мешканець або мешканка німецької землі Тюрингії виграв 32 мільйони євро в лотерею.

Про це повідомляє таблоїд Bild.

«Джекпот понад 32 мільйони євро, чистими, без податку, розіграно у Тюрингії в середу!», - інформує видання.

Щасливчик навіть не поставив супер число, а вгадав "лише" шість правильних цифр (20, 25, 31, 33, 38 і 43). Через те, що більше ніхто не вгадав цю комбінацію, весь джекпот зірвала одна людина.

За даними німецького лото Totoblock, точна виграна сума - 32 468 743,60 євро - без податку.

З 2009 року, коли було започатковано цю лотерею, джекпот виплачували лише чотири рази: у 2016 році двічі - понад 37 мільйонів євро та близько 33 мільйонів євро; у 2019 року виграш поділили троє - кожен виграв 10,7 мільйона євро, і того ж року гравець забрав близько 31 мільйонів євро.

Ймовірність виграти 6 правильних чисел плюс супер число в LOTTO 6 з 49 становить на 140 мільйонів.