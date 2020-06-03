У Карпатах уперше за 10 років зацвіли смереки

У Карпатах уперше за останні 7-10 років зацвіли смереки.

Про це повідомляє ДП «Гринявське лісове господарство».

«Смерека цвіте один раз на 7-10 років. Цього року ми зможемо зварити багато варення з шишечок смереки та так званий сироп, корисним властивостям якого немає меж!!!», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у лісах для смереки існують оптимальні умови місцезростання. Вона може досягти віку 500-600 років, висоти 60 метрів і 2 метри у діаметрі.

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«Зазвичай ялиця запилюється у травні. Насіння достигає у рік запилення . Чоловічі шишечки видовжено-циліндричні (20—25 мм завдовжки), червонуваті, розміщені на кінцях торішніх пагонів. Жіночі шишечки зеленуваті або малинові (10—15 мм завдовжки), циліндричні, розміщені на кінцях молодих гілочок. Стиглі шишки довгасто-циліндричні (10—15 см завдовжки), спочатку зелені або фіолетові, пізніше бурі, повислі, блискучі», - роз’яснюють у Гринявському господарстві.

Тут стверджують, що , за повір’ям горян, коли цвіте смерека, варто очікувати багато грибів.