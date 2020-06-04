4 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні Василіска; що їла б попадя, чи просити ще дощів і до чого кличе труба.

Сьогодні мученика Василіска. Цей святий жив наприкінці ІІІ — початку ІV ст. Був племінником іншого святого — мученика Феодора Тірона. Під час правління імператора Максиміана Галерія почалися гоніння на християн. Василіска схопили і кинули у в’язницю. Знаючи, що на нього очікує страта, чоловік почав просити тюремників, аби ті відпустили його додому для прощання з рідними. Охоронці були з місцевих, знали Василіска як чоловіка святого життя, тому й відпустили. Втім, за декілька днів змінився начальник тюрми, і було наказано негайно повернути в’язня. Воїни зустріли святого вже на півшляху, коли той, як і обіцяв, повертався в тюрму. Його побили і закували у кайдани. В обідню пору загін зупинився в одному селищі — була спека, воїни пішли прохолоджуватися в місцеву корчму, а Василіска прив’язали біля сухого дерева. Чоловік почав ревно молитися і раптом поряд з-під скелястої землі забило джерело. Тут, звісно, збіглися всі місцеві, почалися зцілення хворих, але це не врятувало Василіска від смерті. В обмін на життя імператор пропонував йому зректися Христа і вклонитися поганським богам, утім святий, подякувавши за наданий правителем шанс, відмовився. Прикметно, що святителю Іоанну Златоусту, одному з отців Церкви, перед кончиною на засланні, з’явився мученик Василіск і сказав: “Завтра будемо разом”.

Колись о цій порі починали косити сіно, тому й говорили: “У червні таке сіно, що й сама попадя, посоливши, в середу з’їла б”, “Як сіно косять, то дощів не просять”.

Іменинники нині Іван, Володимир, Михайло і Павло.

13-14 місячні дні. Місяць у Скорпіоні. Символ – труба. Це може бути єрихонська труба, або звичайна мідна труба, але, в будь-якому випадку, вона до чогось закликає: чи то до подвигу, до нових звершень, чи просто до дії. День фізичного навантаження і рішучості, живого продуктивного спілкування як із рідними і близькими, так і незнайомими людьми. Не забуваймо, що завтра о 22:25 відбудеться місячне затемнення в Стрільці – не тільки перше в сезоні затемнень червня-липня, але й у серії затемнень по зодіакальній вісі Близнюки-Стрілець. Можливі несподіванки, будьте уважні.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1933 році – +4,3, а найтеплішим у 1901 - +31,9.