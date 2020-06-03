Картину Айвазовського продали за майже $3 мільйони
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Укрінформ
Картину «Неаполитанский залив» відомого художника-мариніста Івана Айвазовського продали на аукціоні Sotheby’s за майже 2,3 мільйона фунтів стерлінгів (2,9 мільйона доларів).
Про це повідомили у Sotheby's.
Картину продали за 2 295 000 фунтів стерлінгів (близько 2,9 мільйона доларів).
Довжина самого полотна «Неаполитанский залив», що була намальована Айвазовським у 1878 році, становить 208,5 сантиметрів. Це є найдовшою картиною художника.
Зазначається, що першочергова ціна лоту не перевищувала 1,2 мільйона фунтів стерлінгів. Загалом участь в аукціоні взяли 16 людей.
Ім’я покупця наразі невідоме.
Фото: Sotheby's