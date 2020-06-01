На Прикарпатті зріжуть «дуб Симона Петлюри», адже дерево, якому понад 600 років, стало загрозою для людей.

Про це повідомив депутат Івано-Франківської міської ради Віталій Мерінов.

«Дуб Симона Петлюри. Вік - понад 600 років. За легендою, 1920 року під ним відпочивав Симон Петлюра. 20 січня 2012 року депутати Івано-Франківської обласної ради ухвалили рішення про надання «Дубу Симона Петлюри» статусу заповідного об'єкта та включили його до складу обласного природно-заповідного фонду, а в п’ятницю, 29 травня, на сесії обласної ради його позбавили цього статусу(звернулась громада Маріямпіля, бо дерево аварійне, становить загрозу життю та здоров’я мешканців). Тож незабаром його зріжуть», - написав Мерінов.

Відомо, що «дуб Симона Петлюри» росте на території Маріямпільського дендропарку, що в селі Маріямпіль, Галицького району. Його висота 25 м, радіус стовбура - 6,24 м.

Фото: Facebook Віталія Мерінова