Фейки про 5G і коронавірус: у Мінцифри згадали про середньовіччя і відьом

4G та 5G мобільний зв'язок не шкідливий для людського здоров'я та не поширює коронавірус.

Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку інфраструктури Олександр Шелест, повідомляється на сторінці Міністерства цифрової трансформації у Facebook.

"Зараз існує багато фейків, що 4G та 5G розповсюджують коронавірус або інші захворювання. Мушу зазначити, що це повна брехня. Це маніпуляція, яка подібна до того, як в середні віки палили відьом. Будь-який науковий підхід підтверджує, що шкоди від 3G, 4G та 5G не виявлено", - заявив він.

У відомстві додали, що детальніше про вплив 5G на організм людини можна дізнатись на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Як повідомляв Укрінформ, у Великій Британії спалили вже щонайменше 20 вишок різних мобільних операторів через чутки, що технологія мобільного зв'язку 5G сприяє поширенню коронавірусу.