30 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні Явдохи-Свистухи; бульба понад усе, куди подме вітер і регулюємо власні бажання.

В далекій від України країні Перу сьогодні святкують День картоплі. Картопля присутня практично в кожній кухні світу, і давно стала масовим продуктом харчування, але в деяких країнах вона має окремий і дуже високий статус. У Перу вона вважається культурним надбанням і предметом національної гордості. В цій країні картоплю називають «папасом». Як відомо, батьківщиною картоплі є Латинська Америка, і до нас ця культура потрапила саме звідти. Перуанці вважають, що картопля з’явилася саме на території їхньої країни. Як стверджують учені, сталося це близько 14 тисяч років тому. Нині в Перу нараховується майже 3 тисячі видів бульби. В столиці Лімі функціонує чималий музей картоплі, а спеціальні зали бараболі є майже в кожному музеї Перу. В Україні мандибурка відома з ХVІІІ століття. Населення сприйняло нову рослину спочатку досить вороже – знадобилося століття, аби картопля зайняла одне з чільних місць на столі українців.

У нас сьогодні Явдохи-Свистухи та святого Андроніка, якого називали Ондроном. На Явдоху-Свистуху підгортали картоплю, а Ондрону молилися, аби він захистив від посухи і послав рясні дощі, адже збіжжя потребувало вологи. Коли цього дня дме північний вітер – літо буде холодне.

З іменинами вітайте Адріана, Опанаса, Євдокію і Степана.

8-9 місячні дні. Місяць продовжує знаходитись у Діві. Краса, інтуїція, сексуальність битимуть водограєм, але за енергетикою день важкуватий – обачність не завадить. Емоції та почуття ліпше на час заховати на дно скриньки серця і закрити на ключик. Трохи живильної прохолоди у стосунках не завадить. Імпульс, який ви задасте починанням цього дня, живитиме їх протягом місяця. Займайтеся буденними справами, дивіться на світ світлим оком і з помірним оптимізмом.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1918 році: +2,7; а найтеплішим у 1886 - +32,6.