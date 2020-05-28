Цьогорічний Франкфуртський книжковий ярмарок відбудеться

Франкфуртський книжковий ярмарок цього року відбудеться - його заплановано на жовтень.

Про це повідомляється на його сайті.

«Франкфуртський книжковий ярмарок планується провести 14-18 жовтня 2020 року одночасно в виставковому центрі в місті Франкфурт-на-Майні та віртуально», – йдеться у повідомленні.

Організатори 72-го ярмарку виходять з того, що зможуть забезпечити на виставковому майданчику безпеку відвідувачів, експонентів та працівників. Зокрема, передбачається ціла низка обмежень.

Почесним гостем ярмарку цьогоріч стане Канада.

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За словами директора Frankfurter Buchmesse Юргена Бооса, «проведення виставки цього року важливіше, ніж будь-коли». Він назвав ярмарок-2020 «ексклюзивним».

Франкфуртський книжковий ярмарок, найбільший у Німеччині та Європі, проводиться з 1949 року. Торік його відвідало понад 300 тис. людей, у ньому взяли участь майже 7500 експонентів з більш як сотні країн, зокрема й України.