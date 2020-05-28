Цьогорічний Франкфуртський книжковий ярмарок відбудеться
Про це повідомляється на його сайті.
«Франкфуртський книжковий ярмарок планується провести 14-18 жовтня 2020 року одночасно в виставковому центрі в місті Франкфурт-на-Майні та віртуально», – йдеться у повідомленні.
Організатори 72-го ярмарку виходять з того, що зможуть забезпечити на виставковому майданчику безпеку відвідувачів, експонентів та працівників. Зокрема, передбачається ціла низка обмежень.
Почесним гостем ярмарку цьогоріч стане Канада.
За словами директора Frankfurter Buchmesse Юргена Бооса, «проведення виставки цього року важливіше, ніж будь-коли». Він назвав ярмарок-2020 «ексклюзивним».
Франкфуртський книжковий ярмарок, найбільший у Німеччині та Європі, проводиться з 1949 року. Торік його відвідало понад 300 тис. людей, у ньому взяли участь майже 7500 експонентів з більш як сотні країн, зокрема й України.