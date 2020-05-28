28 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні Вознесіння Христове; востаннє христосуємося, рахуємо дні до Трійці та що нам готує Меркурій.

Сьогодні Вознесіння Христове або, як його називають в народі – Ушестя. Це свято не тримається числа, але припадає переважно на травень. Його відзначають на сороковий день після Великодня і завжди в четвер. З цього приводу народне прислів’я каже: «Не прийдеться в середу Вшестя». Згідно з християнським вченням, після воскресіння Христа через сорок днів Господь забрав Його на небо. Це останній день, коли можна вітатися словами «Христос воскрес!»

Цього дня господині випікали обрядове печиво у формі драбинок, «щоб було по чому вилізти на небо». Такий ритуальний хлібець несли на кладовище, щоб востаннє колективно пом’янути померлих. Крім печива, готували також пласкі млинці з пшоняного борошна, які називалися «божими онучами». У деяких регіонах випікали також паски та фарбували крашанки на поминки. Селяни в цей день обходили свої посіви, качали по них крашанки, оскільки «на Вшестя жито вже починає викидати колос». Вважалося, якщо на Вознесіння гарна погода, то на добрий врожай, а коли слякотлива – то на недорід. Також на Вознесіння заборонялося працювати й щось давати в борг. Гуцули доїдали засушені залишки Великодньої паски. Дітей жартома тягли за вуха – «возносили», «щоб добре росли». А ще від Вознесіння переставали співати веснянки.

Вважалося, якщо на Вознесіння гарна погода, то на добрий врожай, а коли слякотлива – то на недорід. Якщо цього дня йтиме дощ – буде врожай на гриби.

З іменинами вітайте Анастасію, Дмитра, Макара.

6-7 місячні дні, Місяць продовжує перебувати у Левові. Що ж: надвечір відбудеться цікава подія – Меркурій залишить дім своєї сили Близнюків і перейде до Рака. Що це означає? А те, що на зміну ясній логіці, здатності до узагальнень, приходить образне мислення, яке підпорядковуватиметься емоціям. Ми станемо більш закритими, а довірятимемо передусім тому, що добре знаємо, що безпосередньо перевірено на власному досвіді. Прагнення до нових вражень і переживань, комунікації поступиться місцем спогадам, своєрідному «поверненню назад»; відбудеться «активація пам’яті». Ми більше дистанціюватимемося від небажаних контактів. Сьогодні ліпше не оформлювати важливих документів – можлива тривала плутанина.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1904 році: +3; а найтеплішим у 1924 - +32,3.