27 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні Сидора-Бокогрія; очікуємо справжнього тепла, слухаємо вивільгу і чи голодний нині Лев.

Нині мученика Ісидора. Цей святий жив у ІІІ столітті й був родом із Александрії. Походив він із бідної сім’ї, що сповідувала християнство. Коли виріс – його забрали до армії. Високий, дужий, вправний під час навчань – Ісидор викликав захоплення товаришів і командирів. Утім, загинув він не в бою, а під час чергових гонінь на християн. Перед стратою його жорстоко мучили, зокрема відрізали язик. Цьому святому моляться, коли є проблеми з вимовою.

Ісидора в Україні називали Сидором. Теплий Сидір – тепле літо, казали українські селяни. А ще прозвали його «Бокогрієм», адже від Сидора наставало справжнє тепло. Все вже було посіяно-посаджено, всі сніги-морози минули, всі пташки – ранні шпаки, пізні ластівки, зозулі, одуди, вивільги прилетіли, навіть встигли вивести потомство. Завтра Вознесіння, попереду радісне зелене свято Трійці. Стоїмо на порозі літа, яке завжди збігає чомусь дуже швидко. Якщо на Сидора була ясна й тепла погода – варто було очікувати гарного врожаю на огірки.

Іменинники сьогодні Микита, Максим, Петро.

6 місячний день, Місяць перейде від умиротвореного Рака до неспокійного і трішечки збудженого Лева. Можливо, навіть голодного і злого. Тож нудно не буде! Єдине, що втішає – це те, що на веселі перегони не бракуватиме сил. Психо-емоційний спектр дня буде вельми широкий і різноманітний: драматичні переживання, депресивні стани, злість, шаленство – все, що непокоїть, що хвилює душу – може виплеснутися назовні. Коли ж всередині все добре, впорядковано – то й не виплеснеться… Взагалі, цього тижня не бажано ні самому «ходити по головах», ні дозволяти, щоби хтось товкся по вашій. Світлих думок, добрих слів і безпечної швидкості! Навіть під час утечі.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1904 році: +1,7; а найтеплішим у 2007 - +33,6.