Вийшов міжнародний трейлер шпигунського трилера "Спадок брехні"

Компанія Toy Cinema представила міжнародний трейлер шпигунського трилера Адріана Бола «Спадок брехні»/ Legacy of Lies, створеного за підтримки Держкіно.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

«Події фільму розгортаються в Києві. Мартін Бакстер, колишній оперативник МІ6, змушений знову повернутись у світ шпигунства, щоб захистити молоду українську журналістку Сашу Степаненко, яка просить його допомоги у розкритті шокуючої правди про секретні операції міжнародних спецслужб», - ідеться у прес-релізі.

Як зазначається, ролі у фільмі виконують українські та міжнародні зірки Скотт Адкінс (Scott Adkins), Юлія Соболь, Анна Буткевич, Онор Ніфсі (Honor Kneafsey), Мартін МакДугалл (Martin McDougall) та інші.

Режисер та автор сценарію - Адріан Бол. Продюсери – Алла Бєлая та Дмитро Суханов (Україна), Марк Фоліньйо та Грант Бредлі (Велика Британія), Кшиштоф Солек (Польща), Лариса Гутаревич (Україна).

Кінопроєкт спільного виробництва України та Великої Британії «Спадок брехні» / Legacy of Lies став одним з переможців десятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку розміром 17 млн 463 тис. грн. (20 % загальної вартості виробництва стрічки).