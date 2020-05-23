23 травня: народний календар і астровісник

Нині Симона Зілота; у кого нині свято, секрети збирання зілля і хто стрибатиме кізкою.

Сьогодні Симона Кананіта, який був одним із 12 апостолів і учнів Ісуса Христа. Кананій з арамейської мови, а Зілот із грецької в перекладі означає «ревнивець». Це свідчило, що він був ревним послідовником Христа. Існує версія, що Симон Зілот був нареченим на весіллі в Кані Галілейській, де Ісус сотворив своє перше диво, перетворивши воду на вино. Симон Кананіт був канонізований ще першими християнами.

У давнину це був день, коли жінки, особливо знахарки, збирали лікарські трави. Чому саме на Симона збирали зілля – невідомо, але, скоріше за все, через те, що українське слово «зело», «зілля», виявилися для українського вуха співзвучними з Зілотом. Тож сьогодні своєрідне свято у всіх українських травників.

Обряди збирання трав були дуже цікавими. Зілля годилося заготовляти ще до сходу сонця, коли не впала роса. Жінки йшли до потаємних місць, «де півня не чути і куди не доноситься собачий гавкіт». Відшукавши потрібну рослинку, ставали обличчям на схід, хрестились і, помолившись, поверталися на захід. Зриваючи чи викопуючи її, нашіптували: «Трава-травиця, красна дівиця, не я тебе садила, не я й поливала: Господь тебе садив, Господь і поливав – всякому християнину на поміч дав!» У кожному регіоні були свої звичаї і обряди заготівлі лікарських рослин. Але об’єднувало їх те, що при збиранні зела годилося бути чистим, у свіжій і чистій білизні й одязі.

З іменинами вітайте Антонія, Таїсію.

1-2 місячні дні, Місяць у Близнюках. З одного боку – це добре, адже Близнюки посилюють логічну складову, вчать нас правильно вибудовувати комунікацію. Втім, з іншого боку, існує загроза хапатися за все й одразу, стрибати, наче молода кізка по верхах, спокушаючись новою, начебто більш зеленою травичкою… Стережімося поверхових суджень! Намагайтеся сьогодні урівноважити думку і слова, активність і пасивність. Особливо нелегко буде холерикам, яких може «понести», як того Остапа Бендера. Відпочинок має бути активним і пізнавальним, у родинному колі.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1904: -0,9; а найтеплішим у 2007 - +32,2.