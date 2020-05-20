20 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні Ніла-Мироточивого; чи вродить хліб на три роки і переходимо вслід за Сонцем до Близнюків.

Церква цього дня згадує Ніла-Мироточивого, відомого афонського ченця ХVІІ століття. Народився він у невеличкому грецькому містечку, рано осиротів, виховувався дядьком-монахом. Невдовзі обоє вирішили залишити мирське життя з усіма його спокусами та принадами й оселилися на Афоні. Ніл збудував собі келію на одній із найвищих і неприступних скель над урвищем, де ревно вправлявся в молитві, мовчанні та боротьбі з бісами. Після його смерті з тієї скелі потекло ароматне миро – так афонські ченці, а потім і паломники, дізналися, що Ніл за свої подвиги був удостоєний від Бога такої відзнаки. Нілу Мироточивому приписують авторство «Посмертних пророцтв».

На Ніла Мироточивого зазвичай очікували дощів, які власне й були запорукою гарного врожаю. Про це свідчать численні прислів’я: «Як у травні дощ не паде, то й золотий плуг не виоре», «Як випадуть у травні три добрі дощі, то вродить хліба на три роки»; «Травневий дощ хліба на ноги підіймає» і нарешті найсмачніше: «Травневий дощ, як з грибами борщ».

Іменинники нині Іван, Антін, Давид,Михайло, Степан.

28 місячний день. Місяць о 5:12 переходить від Овна до Тільця, а Сонце о 16:50 входить у знак Близнюків. Цей сонячний перехід трохи сплутає декому карти – тому сьогодні не варто брати шлюб і укладати солідну угоду чи договір. Буде ні те ні се. Енергія дня нестійка, мінлива. Якщо не вдасться зробити щось серйозне й суттєве – спробуйте просто отримати задоволення від життя. Не забуваймо, що за два дні молодик у Близнюках – можливі проблеми зі здоров’ям. Бережіть себе і тих, хто поряд!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1943 році – +1,1, а найтеплішим у 1996 - +32,5.