До Дня пам’яті жертв СНІДу відбудеться триб’ют-концерт Queen у виконанні PIANOБОЙ

До Всесвітнього дня пам’яті людей, що померли від СНІДу, який припадає на 17 травня, найбільша пацієнтська організація БО “100% Життя” ініціює онлайн-концерт пам’яті LIVE AIDS.

Про це повідомляється на сайті організації.

«У 1992 році на стадіоні Уемблі у Лондоні відбувся концерт пам'яті Фредді Мерк'юрі та усіх жертв СНІДу. Музиканта шанували десятки артистів на сцені та мільйони глядачів по всьому світові. З того моменту пройшло вже майже 30 років, та ВІЛ/СНІД продовжує поширюватися», - нагадали організатори.

Як зазначається, онлайн-концерт відбудеться 17 травня о 20:00 на сторінці БО “100% Життя” у Facebook. Назва LIVE AIDS — це відсилка до Live Aid, благодійного музичного фестивалю в Лондоні у 1985 році, на якому виступив Мерк'юрі.

У Всесвітній день пам’яті жертв СНІДу, соліст проєкту PIANOБОЙ Дмитро Шуров разом із сином Левом та сестрою Ольгою зіграють кавери на пісні гурту QUEEN.

“Я фанат групи Queen буквально з юності. Ця унікальна життєстверджуюча музика не раз і не два витягувала мене з емоційного дна, давала сили жити і творити. Навіть в найпохмуріших піснях, записаних Фредді під час хвороби, є якась стійкість і феноменальна любов до життя. Мені теж було дано шанс доторкнутися до цього kind of magic — я познайомився з Брайаном Меєм і ми зіграли з ним і Земфірою разом одну з моїх улюблених пісень — Life Is Real. Для мене вшанувати пам'ять видатного музиканта, який досі впливає на світову музику — велика честь і, головне, радість. Буду радий поділитися нею з усіма, хто так само любить життя, як любив його Фредді”, - розповів Шуров.

Як наголошують в БО “100% Життя”, вже є доступні ліки та сервіси, які дозволяють жити з ВІЛ на 100%. Вони закликають тестуватися, щоб знати свій статус. Знайти найближчий пункт тестування можна у мобільному додатку HIVtest чи на сайті prozdorovia.in.ua

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, Україна сьогодні посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб. За оціночними даними, на початок 2019 року в Україні проживає близько 240 тисяч ВІЛ-позитивних людей. Кожен сотий громадянин України у віці від 15 до 49 років інфікований ВІЛ, що є одним із найвищих показників серед країн регіону.

Основною причиною смерті у хворих на СНІД залишається туберкульоз — понад 50% всіх випадків. Станом на 1 січня 2019 року у закладах охорони здоров’я під медичним наглядом перебував 142 061 ВІЛ-інфікований громадянин України. Найвищі рівні поширеності ВІЛ-інфекції - в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Чернігівській областях та Києві. Зростання захворюваності відбувається у всіх областях західної частини України, а також у Донецькій, Житомирській, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській областях та м. Київ.

Станом на 1 січня 2019 року 102 432 особи отримувало терапію. Більш ніж 50% осіб віком від 15 років виявляються вперше на 3 та 4 клінічних стадіях ВІЛ-інфекції, коли стан здоров’я вже незадовільний. Вчасне тестування може виправити цю ситуацію.

Основним шляхом передачі ВІЛ залишається статевий — 65,6%. Вчасне діагностування ВІЛ-статусу та початок лікування гарантує довге повноцінне життя . Тестування на ВІЛ в Україні є безкоштовним.